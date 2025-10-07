Advertisement

لبنان

باسيل بحث والسفير الروسي في الأوضاع

07-10-2025 | 06:27
Doc-P-1426238-638954407842281532.jpg
Doc-P-1426238-638954407842281532.jpg photos 0
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، يرافقه نائبه السيد ماكسيم رومانوف، بحضور الدكتور أمل أبو زيد وبشير حداد.
وخلال اللقاء، تمّ البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين اللبناني والروسي.
