باسيل بحث وداغر في الأوضاع الداخلية واستقبل روداكوف

استقبل رئيس النائب ، السفير الروسي في ألكسندر روداكوف، يرافقه نائبه السيد ماكسيم رومانوف، بحضور الدكتور أمل أبو زيد وبشير حداد.وخلال اللقاء، تمّ البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين اللبناني والروسي.

كما استقبل معاون الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية، السيّد سيرج داغر، وذلك في إطار جولته على قادة الأحزاب ، ترافقه عضو المكتب السياسي السيدة زينة حبيقة، وبحضور النائب السابق إدي معلوف.



وتطرّق المجتمعون خلال اللقاء إلى الأوضاع الداخلية في لبنان، إضافةً إلى التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، وتم التشديد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، من دون أي تأخير أو تأجيل، نظراً لدورها المحوري في الحياة السياسية، ولأنها تعزّز الثقة الدولية بلبنان.



كما عرض رئيس الحر موقفه من اقتراع المنتشرين، مؤكداً أنه كان الساعي الأول منذ كان وزيراً للخارجية من أجل إشراكهم في الحياة السياسية، من خلال تمكينهم من التصويت من الخارج، ومنحهم حق الترشّح عبر تخصيص ستة مقاعد للانتشار.