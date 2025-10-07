Advertisement

لبنان

باسيل بحث وداغر في الأوضاع الداخلية واستقبل روداكوف

Lebanon 24
07-10-2025 | 09:03
Doc-P-1426238-638954498191590957.jpg
Doc-P-1426238-638954498191590957.jpg photos 0
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، يرافقه نائبه السيد ماكسيم رومانوف، بحضور الدكتور أمل أبو زيد وبشير حداد.
وخلال اللقاء، تمّ البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين اللبناني والروسي.
 
 
كما استقبل باسيل معاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية، السيّد سيرج داغر، وذلك في إطار جولته على قادة الأحزاب اللبنانية، ترافقه عضو المكتب السياسي السيدة زينة حبيقة، وبحضور النائب السابق إدي معلوف.

وتطرّق المجتمعون خلال اللقاء إلى الأوضاع الداخلية في لبنان، إضافةً إلى التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، وتم التشديد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، من دون أي تأخير أو تأجيل، نظراً لدورها المحوري في الحياة السياسية، ولأنها تعزّز الثقة الدولية بلبنان.

كما عرض رئيس التيار الوطني الحر موقفه من اقتراع المنتشرين، مؤكداً أنه كان الساعي الأول منذ كان وزيراً للخارجية من أجل إشراكهم في الحياة السياسية، من خلال تمكينهم من التصويت من الخارج، ومنحهم حق الترشّح عبر تخصيص ستة مقاعد للانتشار.
