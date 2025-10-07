Advertisement

لبنان

اقتراح قانوني لتخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 16 سنة

Lebanon 24
07-10-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1426250-638954432753895047.jpg
Doc-P-1426250-638954432753895047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم النائب الدكتور بلال الحشيمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون السير رقم 243/2012، بحيث يُسمح للشباب اللبنانيين ابتداءً من عمر 16 سنة بالحصول على رخصة قيادة مؤقتة (تحت التجربة)، ضمن شروط وضوابط دقيقة تضمن السلامة العامة والانضباط المروري.
Advertisement

وأوضح الحشيمي أن الهدف من الاقتراح هو إدخال فئة الشباب ضمن إطار قانوني مسؤول، بدل استمرار ظاهرة القيادة غير الشرعية بين القاصرين، والتي تشكل خطراً متزايداً على الطرقات. وأضاف أن القانون الحالي الذي يحدد سن القيادة بـ18 سنة لم يمنع هذه الظاهرة، بل جعلها خارج الرقابة القانونية والتدريب المنهجي، ما يستدعي معالجة واقعية تقوم على الاحتواء بدلاً من المنع التام.

وينص الاقتراح على تخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 16 سنة، على أن تكون مؤقتة ومشروطة وفق ضوابط تشمل: اجتياز دورة تدريبية إلزامية في مدارس معتمدة لتعليم القيادة، خضوع الطالب لامتحان نظري وعملي تحت إشراف هيئة إدارة السير، القيادة فقط بوجود مرافق راشد يحمل رخصة منذ أكثر من خمس سنوات، تقييد الرخصة بفئات محددة من السيارات الصغيرة ومنع استخدامها على الطرق الدولية والسريعة، نظام نقاط صارم وسحب الرخصة فور ارتكاب أي مخالفة جسيمة، وصلاحية الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد وفق سجل السلوك المروري للطالب.

وأشار الحشيمي إلى أن الاقتراح يهدف إلى تحويل القيادة من مغامرة إلى مسؤولية، مؤكدًا أهمية تأسيس جيل من السائقين الواعين منذ عمر مبكر، بإشراف الدولة وآليات تربوية وتدريبية، خصوصًا في ظل غياب التوجيه المروري المنهجي في المدارس وازدياد حوادث المراهقين.

وقال: "بدل أن نترك شبابنا يقودون خلسة، علينا أن نحتويهم ونعلمهم ضمن القانون، كما تفعل الدول المتقدمة التي تسمح بالقيادة تحت التجربة ابتداءً من 15 أو 16 سنة مثل كندا وفرنسا وألمانيا".

وأضاف أن تطبيق هذا التعديل سيخلق فرص عمل جديدة في مدارس تعليم القيادة، ويفتح المجال لتطوير برامج وطنية للتوعية المرورية بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية، كما سيسهم في تقليص الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة وتعزيز ثقافة احترام القوانين لدى الشباب منذ سن مبكرة.

وختم الحشيمي بالقول: "هذا الاقتراح لا يشجع المخاطرة بل يرسّخ الوعي والانضباط. نحن لا نفتح الطريق أمام المراهقة، بل أمام المسؤولية"، داعيًا اللجان النيابية المختصة إلى دراسة المشروع بسرعة لما له من أثر تربوي واجتماعي وأمني إيجابي على المجتمع اللبناني.
مواضيع ذات صلة
للراغبين بالحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
07/10/2025 15:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة
lebanon 24
07/10/2025 15:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة
lebanon 24
07/10/2025 15:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تجريد السيدة الأولى السابقة من رخصة التدريس في كوريا الجنوبية
lebanon 24
07/10/2025 15:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

ألمانيا

الظاهر

لبنان

فرنسا

الشرع

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-10-07
08:42 | 2025-10-07
08:40 | 2025-10-07
08:33 | 2025-10-07
08:19 | 2025-10-07
08:12 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24