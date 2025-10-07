Advertisement

لبنان

جنبلاط تلقى رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين

Lebanon 24
07-10-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1426256-638954447132998574.png
Doc-P-1426256-638954447132998574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقّى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسالةً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها إليه سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، تضمّنت شكره على برقية التعزية التي وجّهها إليه عقب وفاة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
Advertisement


وجاء في الرسالة: "أودّ أن أنقل لمعاليكم شكر سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله على ما عبّرتم عنه من مشاعر طيّبة بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رحمه الله  سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم علينا وعليكم موفور الصحة والعافية وأن يجعلها خاتمة الأحزان. ولمعاليكم أطيب تحياتي".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب يكشف فحوى آخر رسالة تلقاها من شارلي كيرك قبل اغتياله
lebanon 24
07/10/2025 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
lebanon 24
07/10/2025 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: أيعقل أن تدار مؤسسات الدولة بهذه العقلية؟
lebanon 24
07/10/2025 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: دور الإعلام نبذ الفتن والانقسام
lebanon 24
07/10/2025 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

سلمان بن عبد العزيز

العربية السعودية

وليد جنبلاط

عبد العزيز

الاشتراكي

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:36 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24