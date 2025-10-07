جنبلاط تلقى رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين

Advertisement

تلقّى الرئيس السابق للحزب التقدمي رسالةً من خادم الحرمين الشريفين، الملك ، نقلها إليه سفير في وليد البخاري، تضمّنت شكره على برقية التعزية التي وجّهها إليه عقب وفاة مفتي عام المملكة، الشيخ بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.وجاء في الرسالة: "أودّ أن أنقل لمعاليكم شكر سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد آل سعود، حفظه الله على ما عبّرتم عنه من مشاعر طيّبة بوفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام ، رحمه الله سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم علينا وعليكم موفور الصحة والعافية وأن يجعلها خاتمة الأحزان. ولمعاليكم أطيب تحياتي".