Advertisement

لبنان

بعد لقائه الرئيس عون... ماذا قال جنبلاط من قصر بعبدا؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1426276-638954486574375841.jpg
Doc-P-1426276-638954486574375841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط خلال مُغادرته قصر بعبدا، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إنّ "الزيارة ودّية، والجوّ مطمئن رغم حملات التشكيك غير المدروسة".
Advertisement

 
وأكّد جنبلاط أنّ "الجيش يقوم بعملٍ جبّار في الجنوب".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس بري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون
lebanon 24
07/10/2025 18:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في قصر بعبدا
lebanon 24
07/10/2025 18:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول لودريان إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
lebanon 24
07/10/2025 18:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد الأميركي إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
lebanon 24
07/10/2025 18:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

وليد جنبلاط

الرئيس عون

وليد جنبلا

رئيس الحزب

قصر بعبدا

جوزاف عون

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:36 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24