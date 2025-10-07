التربية تحدد إجراءات انتخاب لجان الأهل للمدارس الخاصة

Advertisement

أصدرت مصلحة التعليم الخاص في ، برئاسة الأستاذ عماد الأشقر، التعميم رقم 8، الموجّه إلى إدارات المدارس الخاصة غير المجانية، بشأن الأصول والإجراءات الواجب اتباعها لاختيار لجان الأهل، استنادًا إلى القانونين 515/96 و11/81 والمرسوم 4564/81 المتعلق بلجان الأهل. وجاء في التعميم ما يلي:موعد انتخاب لجنة الأهل:يُجرى انتخاب لجان الأهل في الفصل الأول من كل عام دراسي للمدارس التي انتهت مدة ولاية لجنتها.مدة ولاية اللجنة: ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بشرط أن يكون للعضو أولاد في المدرسة، ويُطبق في التجديد نفس إجراءات الانتخاب.دعوة أولياء التلامذة:توجه الإدارة دعوة خطية قبل أسبوعين على الأقل من موعد الانتخاب، تحدد فيها موعد ومكان الاجتماع والجهة المخوّلة تلقي الترشيحات وقبولها أو رفضها مع تبرير السبب، ويتم حفظ الإشعار ضمن ملف الدعوة.شرط النصاب للاجتماع:يكون الاجتماع قانونيًا عند اكتمال النصاب بـالنصف زائد واحد من عدد أولياء التلامذة.في حال عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد أسبوع، ويكون النصاب قانونيًا بمن حضر.فتح وغلق باب الترشيح:يُغلق باب الترشيح قبل موعد الانتخاب بـ4 أيام.تُعلن أسماء المرشحين المقبولين في مكان عام قبل 3 أيام على الأقل من موعد الانتخاب.إشراف على عملية :تتم العملية تحت إشراف لجنة ثلاثية برئاسة ممثل عن الإدارة المدرسية وعضوين من أولياء التلامذة، مع مراقبة مندوب وزارة التربية.يكون الاختيار عادة بطريقة الاتفاق إذا حصل 75% من أولياء التلامذة على موافقة خطية، وإلا يُجرى اقتراع سري، ويعتبر الفائز صاحب أكبر عدد من الأصوات.في حال كان عدد المرشحين مساويًا للعدد المطلوب أو أقل، يُعتبرون فائزين بالتزكية.تمثيل الصفوف في لجنة الأهل وعدد الأعضاء:يُراعى أن يكون لكل صف ممثل واحد على الأقل.العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة: مفرد، لا يقل عن الحد الأدنى لكل نوع مدرسة:مدرسة ابتدائية: 5 أعضاءمدرسة ابتدائية متوسطة: 9 أعضاءمدرسة متوسطة وثانوية: 7 أعضاءمدرسة كاملة المراحل: 15 عضوًايُستكمل العضو البديل من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات إذا فقد عضو عضويته لعدم وجود أولاد في المدرسة.شروط العضو المرشح:يجب أن يكون لديه ولد في المدرسة لمدة سنتين متتاليتين على الأقل (ما لم تكن المدرسة جديدة أو روضة أطفال).أن يكون موافقًا على نظام المدرسة ومتعلّمًا.عضو اللجنة المالية يجب أن يمتلك خبرة إدارية ومالية وأن لا يكون من العاملين بالمدرسة.توثيق النتائج:بعد الانتهاء من الانتخاب، يُحرر محضر موقع من اللجنة المشرفة ويُصدق عليه مندوب وزارة التربية، ويُعلن أسماء الفائزين.تؤكد مصلحة التعليم الخاص على ضرورة الالتزام التام ببنود هذا التعميم، واعتبار أي مخالفة عرضة للتدابير القانونية والإدارية المنصوص عليها.