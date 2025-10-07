Advertisement

لبنان

جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:51
شهدت وزارة المالية توقيع اتفاقيتين ضمن إطار قرض البنك الدولي المخصّص لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي، وذلك بين وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، بحضور المدير العام للمالية العامة جورج معرواي. وتعدّ مباشرة تنفيذ الاتفاقيتين شرطاً أساسياً لدخول القرض حيّز التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالأنظمة المعتمدة من قبل البنك الدولي.
وعقب التوقيع، عبّر الوزير جابر عن ارتياحه قائلاً: "أنا سعيد اليوم، فبعد إقرار قانون خاص بالكهرباء في المجلس النيابي، نبدأ الآن مرحلة التنفيذ الفعلي. وكان لا بد من توقيع بروتوكولات مع مؤسستي كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كونهما الجهتين المعنيتين بالتنفيذ المباشر. دورنا كوزراء هو الرعاية والمتابعة، لكن التنفيذ هو مسؤولية المؤسستين المعنيتين."

وأوضح جابر أن القرض سيساهم في تطوير المعدات الكهربائية التابعة لليطاني، إلى جانب تحسين شبكة الكهرباء وتعزيز مشاريع الطاقة الشمسية، لافتاً إلى صعوبة المهمة أمام مؤسسة كهرباء لبنان بعد سنوات من الأزمات، لكنه أمل أن يشكّل هذا التمويل، إلى جانب تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، خطوة مهمة لإعادة هيكلة القطاع.

وأضاف: "نتطلع أيضاً إلى تطبيق بنود القانون 462 لإشراك القطاع الخاص في عمليات التوزيع والجباية والإنتاج، ما سيمثّل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء في لبنان."

وفي سياق متصل، استقبل الوزير جابر مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان، إنريكي بلانكو أرماس، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون في إطار محفظة المشاريع المشتركة. وأكد جابر خلال اللقاء على أهمية مشروع "تعزيز الإدارة المالية والضريبية"، مشدداً على دوره في دعم مسار الإصلاح وتحسين الشفافية وكفاءة المالية العامة، ومعرباً عن حرص الوزارة على استمرار التعاون المثمر مع البنك الدولي.

كما استقبل الوزير جابر النائب فريد هيكل الخازن والنائب السابق منصور البون، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع التي تهم منطقة كسروان.

واختتم جابر لقاءاته باستقبال وفد من الخبراء المصريين المتخصصين في مجال التحوّل الرقمي، حيث تم التطرق إلى سبل الاستفادة من التجربة المصرية في دعم المسار الرقمي في لبنان.
