لبنان

اللواء شقير استقبل وفد جمعية Rethinking Lebanon وتسلّم درعًا تقديريًا

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:14
Doc-P-1426358-638954613873389904.png
Doc-P-1426358-638954613873389904.png photos 0
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بعد ظهر اليوم، وفداً من جمعية Rethinking Lebanon  برئاسة جهاد الحكيّم، وبحث معهم بعمل الجمعية وسبل التعاون معها.     
وفي ختام اللقاء قدم الوفد للواء شقير درعاً تذكارياً عربون وفاء وتقدير.
