لبنان
اللواء شقير استقبل وفد جمعية Rethinking Lebanon وتسلّم درعًا تقديريًا
Lebanon 24
07-10-2025
|
12:14
استقبل
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
بعد ظهر اليوم، وفداً من جمعية Rethinking Lebanon برئاسة جهاد الحكيّم، وبحث معهم بعمل الجمعية وسبل التعاون معها.
وفي ختام اللقاء قدم الوفد للواء
شقير
درعاً تذكارياً عربون وفاء وتقدير.
اللواء شقير استقبل ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد
07/10/2025 20:11:53
07/10/2025 20:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
07/10/2025 20:11:53
07/10/2025 20:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل سفير سلطنة عمان
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل سفير سلطنة عمان
07/10/2025 20:11:53
07/10/2025 20:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار التقى اللواء شقير وناقش معه ملفات أمنية وإدارية
Lebanon 24
الحجار التقى اللواء شقير وناقش معه ملفات أمنية وإدارية
07/10/2025 20:11:53
07/10/2025 20:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للأمن
المدير العام
حسن شقير
درعا
شقير
التعامي عن المشاكل... والعين على الإستحقاق الإهم
Lebanon 24
التعامي عن المشاكل... والعين على الإستحقاق الإهم
13:00 | 2025-10-07
07/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إفرام: أزمة النفايات في كسروان تنذر بكارثة
Lebanon 24
إفرام: أزمة النفايات في كسروان تنذر بكارثة
12:42 | 2025-10-07
07/10/2025 12:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يطالب المجمع الإنطاكي بتعليم أبناء الكورة مجاناً في البلمند
Lebanon 24
عبد المسيح يطالب المجمع الإنطاكي بتعليم أبناء الكورة مجاناً في البلمند
12:38 | 2025-10-07
07/10/2025 12:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب: تسريع خطة الجيش ضرورة وطنية
Lebanon 24
الكتائب: تسريع خطة الجيش ضرورة وطنية
12:22 | 2025-10-07
07/10/2025 12:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
12:21 | 2025-10-07
07/10/2025 12:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
13:00 | 2025-10-07
التعامي عن المشاكل... والعين على الإستحقاق الإهم
12:42 | 2025-10-07
إفرام: أزمة النفايات في كسروان تنذر بكارثة
12:38 | 2025-10-07
عبد المسيح يطالب المجمع الإنطاكي بتعليم أبناء الكورة مجاناً في البلمند
12:22 | 2025-10-07
الكتائب: تسريع خطة الجيش ضرورة وطنية
12:21 | 2025-10-07
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
12:17 | 2025-10-07
من حمدان.. برقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 20:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 20:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 20:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
