Advertisement

لبنان

إفرام: أزمة النفايات في كسروان تنذر بكارثة

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:42
A-
A+


Doc-P-1426369-638954630954401028.png
Doc-P-1426369-638954630954401028.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام مؤتمرا صحافيا في مقر المشروع في ضبيه، ناشد فيه المعنيين "إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات، يرتكز على إقرار قانون استرداد الكلفة للبلديات والسير به بأسرع ما يمكن"، إلى جانب إقرار اقتراح القانون الذي تقدم به افرام نفسه، والذي "يُلزم معامل الإسمنت باستبدال الوقود الأحفوري (الكوك النفطي) بالوقود المشتق من النفايات (آر دي أف) لما لهذا الحل من فوائد بيئية واقتصادية وصحية".
Advertisement

وشدد افرام على أن "أزمة النفايات في كسروان تتفاقم ولا تحتمل الانتظار إذا لم يُعَد فتح مطمر الجديدة"، مشيرا إلى أن "الأزمة انفجرت لأن المطمر لم يعد قادرا على استيعاب نفايات القضاء، نتيجة لنهج "الترقيع" الذي يعتمد منذ سنوات في معالجة هذا الملف".

وأكد أن "الطمر هو حل معيب وبدائي وغير مستدام، في حين يمكن إيجاد عشرات الحلول الأفضل منه، ولكن لا مجال اليوم إلا السير به مؤقتا".

وأوضح أن "النفايات في كسروان قد تصبح على الطرقات قريبا"، مشددا على أن "المطلوب اليوم هو وقف الحلول المؤقتة والترقيعية واعتماد حلول جذرية مستدامة"، متمنيا على "مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، أن يقر إعادة فتح مكب الجديدة مؤقتا أمام نفايات كسروان لتفادي الكارثة".

كما ناشد افرام "مجلس النواب التصويت على القانون الذي قدمته وزارة البيئة لاسترداد كلفة إدارة النفايات، والذي يتيح للبلديات تقاضي مبالغ رمزية من المواطنين لتأمين التمويل اللازم لمعالجة النفايات بطريقة بناءة وفعالة".

وذكر بأنه "تقدم باقتراح قانون يُلزم شركات الترابة باستبدال الوقود الصلب بمادة "ار دي اف"ما يخفف الكلفة على الاقتصاد ويشكل حلا بيئيا مستداما".

ودعا "جميع الأقضية اللبنانية إلى إعادة تشغيل مراكز معالجة النفايات كما الحال في معمل غوسطا ومعامل اخرى على امتداد لبنان"، موضحا أن "غوسطا توقف سابقا بسبب غياب تمويل التشغيل"، مؤكدا أن "تشغيله اليوم يشكل خطوة مفصلية نحو الحل المستدام"، لافتا الى ان "مثل هذا المعمل قادر على استخراج 15% في التدوير، 50% للتسبيغ، والباقي "أر دي أف".

ووجه افرام "نداء إلى جميع المسؤولين، ولا سيما اتحاد بلديات جبيل، للمساعدة في المرحلة الانتقالية، وإلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب للتصويت على قانون استرداد الكلفة وقانون "الآر دي اف" حتى يتمكن لبنان من معالجة المشكلة جذريا والانطلاق بمشروع معامل معالجة النفايات ومنها غوسطا خلال أقل من ستة أشهر".

وشدد على أن "طمر النفايات هو عدو لبنان، إذ يبدو أقل كلفة في الظاهر، لكنه في الواقع الأغلى على الأجيال المقبلة"، مشيرا إلى أن "مكب الجديدة الذي أنشئ أساسا ليكون حفرة محدودة تم تمديده مرارا بسياسة الترقيع حتى أصبح جبلا يتجاوز ارتفاعه 14 مترا".

وأثنى على "الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إعداد قانون استرداد كلفة إدارة النفايات"، موضحا أن "الكلفة المقترحة تتراوح بين 4 و12 دولارا شهريا بحسب حجم المنزل وعدد أفراده"، مؤكدا "ضرورة إقرار هذا النظام سريعا لتفادي استنزاف الصندوق البلدي المستقل الذي يعاني من عجز كبير".

وخلص الى أن "الحل الأسرع حاليا هو فتح مكب الجديدة بشكل مؤقت رغم مساوئه، لإعطاء مهلة ستة أشهر لإعادة تشغيل معمل غوسطا وغيره من المعامل في لبنان"، محذرا من أن "عدم التحرك الفوري سيؤدي إلى أزمة نفايات هائلة شبيهة بما حصل عام 2015". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
الخازن ناقش أزمة النفايات هاتفيًا مع عون والحجار: الأولوية هي لتفادي كارثة بيئية وصحية
lebanon 24
08/10/2025 01:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أزمة النفايات إلى الواجهة.. والمسؤولون متلكئون
lebanon 24
08/10/2025 01:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعود أزمة النفايات؟
lebanon 24
08/10/2025 01:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
lebanon 24
08/10/2025 01:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

أزمة النفايات

مجلس الوزراء

وزارة البيئة

اللبنانية

القضاء

الظاهر

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-10-07
16:12 | 2025-10-07
16:07 | 2025-10-07
16:06 | 2025-10-07
15:55 | 2025-10-07
15:25 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24