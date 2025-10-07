Advertisement

لبنان

في عكار.. إلقاء القبض على ضابط سوري سابق (صورة)

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:02
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ عدداً من أبناء بلدة مشمش - عكار، ألقوا القبض على المدعو إسماعيل عبد الرحيم الرحال أثناء مروره في المنطقة.
وحسب المعلومات، فإنّ الرحال هو ضابط سوري سابق في نظام بشار الأسد، ويشتبه في تورطه في أعمال إجرامية بحق الشعب السوري، ارتكبت خلال تلك الفترة.
 
وعُلم أنّ الرحال قد تم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية.
