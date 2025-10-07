من غانا.. اللبنانيون يضيئون دروب الطلاب بالعلم والعطاء

Advertisement

كرمت سفارة في غانا، اليوم، المساهمين في برنامج المنح الدراسية في غانا، الذي تأسس عام 2013، وذلك بدعوة من السفير ماهر خير، خلال حفل تكريمي بعنوان "Recognition Event"، حضره عدد من الشخصيات اللبنانية والغانية، إلى جانب أعضاء السفارة وفاعليات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبلغ عدد المكرّمين 77 رجل أعمال لبنانيًا من أبناء الجالية.استهل الحفل، بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة للسفير خير عبّر فيها عن "اعتزازه بالمكرّمين ودورهم في دعم التعليم ونشر القيم الإنسانية التي يجسّدها اللبنانيون في المهجر"، مؤكدًا أن اللقاء "ليس لتوزيع شهادات من ورق، بل لكتابة سطور من الفخر والاعتزاز بهؤلاء الذين جعلوا من عطائهم مرآةً صافية تعكس أجمل صورة عن في غانا، وعن لبنان الرسالة والحضارة".وقال: "إنّ ما يقوم به المساهمون "يتجاوز حدود الدعم المادي للطلاب الموهوبين، فهو رسالة إنسانية تحمل في طيّاتها أسمى القيم التي نشأنا عليها: حبّ ، والإيمان بالإنسان، وبناء الجسور بين الشعوب".أضاف: "إن كل منحة قدّمها المكرّمون لم تكن مجرّد مساعدة، بل شعلة أمل أضاءت درب طالب، وأنارت مستقبلاً، ورسمت ابتسامةً على وجه عائلة، لتجعل من المساهمين سفراء للقيم اللبنانية الأصيلة بقدر ما هم داعمون للتعليم".وتابع: "لقد نسجتم بخيوط حكايةً عن لبنان تتناقلها الألسن في غانا قصيدةً عن وطنٍ لا يشيخ. وحين يُذكر لبنان هنا، لا يُذكر بأزماته وصعابه، بل يُذكر بفضلكم أنتم، بصورة العطاء اللامحدود والصداقة الصادقة والإيمان بأن الإنسان هو أثمن ما نملك".وختم: "إنّ شهادات التقدير التي أقدّمها لكم اليوم ليست سوى عربون شكر متواضع أمام ما قدّمتموه من صورة مشرقة، تجعل من الجالية اللبنانية في غانا نموذجًا يحتذى به في العطاء، ومن لبنان حاضرًا في قلوب الأصدقاء قبل أن يكون حاضراً على الخارطة. فلنتابع هذه المسيرة ولنردّد معًا: إنّما العطاء سرّ الوجود، فبالعطاء نحيا، وبالعطاء نُخلّد".بعد ذلك، جرى توزيع شهادات التقدير على المكرّمين "تقديرًا لمساهماتهم القيّمة في دعم وتطوير برنامج المنح الدراسية اللبنانية في غانا، الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز فرص التعليم وتقوية الروابط الثقافية والأكاديمية بين لبنان وغانا".واشارت السفارة في بيان، الى ان "برنامج المنح الدراسية اللبنانية في غانا أُطلق عام 2013 بمبادرة من الجالية اللبنانية، ويهدف إلى دعم الطلاب المتفوّقين من مختلف الخلفيات الاجتماعية. وقد تابعه السفير ماهر خير وعزّزه عبر إدخال أبعاد ثقافية وأكاديمية جديدة إليه، من بينها ندوات وأبحاث متخصّصة حول لبنان والعلاقات اللبنانية – الغانية، إضافة إلى جوائز الأدب اللبناني وجوائز الفن اللبناني التي تسهم في إبراز الإبداع اللبناني في غانا وتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين".