خبر سار للشركات التكنولوجية الناشئة في لبنان

Advertisement

أُطلقت اليوم شبكة المستثمرين الملائكيين في لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية تحت اسم The Angel Investor Network (LAIN)، خلال اجتماع دعا إليه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، بمشاركة ممثلين عن أبرز المنصات الاستثمارية والجهات الفاعلة في النظام البيئي اللبناني مثل LIFE، LebNet، Razor Capital، ، Endeavor، B&Y Venture Partners، MEVP، وAUB iPark.وأفاد لشحادة بأن "إطلاق هذه الشبكة تم كمبادرة وطنية تهدف إلى تعبئة ، والإرشاد، وخبرات الانتشار اللبناني لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية ذات الإمكانات العالية، وذلك ضمن نموذج حوكمة مرن وشفاف".ولفت إلى أن "الشبكة ستوجه دعوة مفتوحة إلى مزيد من الشركاء من أفراد ومؤسسات للانضمام والمساهمة في تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة وتوسيع اقتصاد الابتكار والمبادرة في لبنان".