لبنان

خبر سار للشركات التكنولوجية الناشئة في لبنان

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:10
أُطلقت اليوم شبكة المستثمرين الملائكيين في لبنان لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية تحت اسم The lebanon Angel Investor Network (LAIN)، خلال اجتماع دعا إليه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، بمشاركة ممثلين عن أبرز المنصات الاستثمارية والجهات الفاعلة في النظام البيئي اللبناني مثل LIFE، LebNet، Razor Capital، im capital، Endeavor، B&Y Venture Partners، MEVP، وAUB iPark.
وأفاد المكتب الإعلامي لشحادة بأن "إطلاق هذه الشبكة تم كمبادرة وطنية تهدف إلى تعبئة رأس المال، والإرشاد، وخبرات الانتشار اللبناني لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية اللبنانية ذات الإمكانات العالية، وذلك ضمن نموذج حوكمة مرن وشفاف".


ولفت إلى أن "الشبكة ستوجه دعوة مفتوحة إلى مزيد من الشركاء من أفراد ومؤسسات للانضمام والمساهمة في تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة وتوسيع اقتصاد الابتكار والمبادرة في لبنان".
