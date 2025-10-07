رسامني عقد لقاءات مع وفدي "كاتربيلر" وDHL والتقى شمعون

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل اليوم في مكتبه سلسلة لقاءات تناولت سبل التعاون مع شركات دولية ومتابعة المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق .واستهل الوزير لقاءاته باستقبال وفد من شركة "كاتربيلر" (Caterpillar)، ضم ممثلين عن السفارة الأميركية في ، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشركة.وخلال اللقاء، قدّم الوفد عرضًا حول أبرز مجالات عمل كاتربيلر وتقنياتها الحديثة في مجال الآليات والمعدات الهندسية، كما أهدوا الوزير نموذجًا رمزيًا عن الشركة تقديرًا للتعاون القائم والاهتمام المشترك بتطوير قطاع الأشغال والنقل في لبنان.، رحّب رسامني بالوفد، مشيدًا ب"العلاقات الإيجابية مع الرائدة"، مؤكدًا أهمية "الشراكات التقنية في دعم مشاريع البنية التحتية وتحسين بما يواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي".كما استقبل رسامني وفدًا من شركة DHL ضمّ كلًا من عمادو ديالو (Amadou Diallo)، سامر طعمة (Samer Touma)، والمحامية ألين (Aline Derian)، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات والنقل والشحن، ودور الشركة في تسهيل حركة التجارة ودعم .والتقى ايضا النائب كميل ، وتم خلال الاجتماع التباحث في عدد من المشاريع الإنمائية التي تُعنى بالبنى التحتية والطرق العامة والنقل المشترك في المناطق اللبنانية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين.