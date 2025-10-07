Advertisement

لبنان

رسامني عقد لقاءات مع وفدي "كاتربيلر" وDHL والتقى شمعون

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:42
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اليوم في مكتبه سلسلة لقاءات تناولت سبل التعاون مع شركات دولية ومتابعة المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية.
واستهل الوزير لقاءاته باستقبال وفد من شركة "كاتربيلر" (Caterpillar)، ضم ممثلين عن السفارة الأميركية في لبنان، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشركة.


وخلال اللقاء، قدّم الوفد عرضًا حول أبرز مجالات عمل كاتربيلر وتقنياتها الحديثة في مجال الآليات والمعدات الهندسية، كما أهدوا الوزير نموذجًا رمزيًا عن الشركة تقديرًا للتعاون القائم والاهتمام المشترك بتطوير قطاع الأشغال والنقل في لبنان.


من جهته، رحّب رسامني بالوفد، مشيدًا ب"العلاقات الإيجابية مع الشركات العالمية الرائدة"، مؤكدًا أهمية "الشراكات التقنية في دعم مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي".


كما استقبل رسامني وفدًا من شركة DHL ضمّ كلًا من عمادو ديالو (Amadou Diallo)، سامر طعمة (Samer Touma)، والمحامية ألين دريان (Aline Derian)، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل والشحن، ودور الشركة في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.


والتقى ايضا النائب كميل دوري شمعون، وتم خلال الاجتماع التباحث في عدد من المشاريع الإنمائية التي تُعنى بالبنى التحتية والطرق العامة والنقل المشترك في المناطق اللبنانية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين.
الخدمات اللوجستية

الشركات العالمية

الاقتصاد الوطني

الخدمات العامة

دوري شمعون

اللبنانية

من جهته

