لبنان
في طرابلس.. طعن مجنّد في الجيش
Lebanon 24
07-10-2025
|
14:57
وقع إشكال في منطقة المنكوبين تطور إلى استخدام آلات حادة، حيث أقدم المدعو "ع.ح" على طعن الشاب مجاهد ناظر بسكين في صدره، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وتم نقل الجريح في حالة حرجة للغاية إلى
مستشفى طرابلس الحكومي
في
القبة
، حيث فارق الحياة، فيما فرّ المعتدي إلى جهة مجهولة.
وعُلم أن ناظر هو مجند في الجيش.
مستشفى طرابلس الحكومي
مستشفى طرابلس
لبنان24
طرابلس
لبنان
القبة
