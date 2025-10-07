Advertisement

لبنان

في طرابلس.. طعن مجنّد في الجيش

Lebanon 24
07-10-2025 | 14:57
وقع إشكال في منطقة المنكوبين تطور إلى استخدام آلات حادة، حيث أقدم المدعو "ع.ح" على طعن الشاب مجاهد ناظر بسكين في صدره، حسب مندوبة "لبنان24".
وتم نقل الجريح في حالة حرجة للغاية إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، حيث فارق الحياة، فيما فرّ المعتدي إلى جهة مجهولة.

وعُلم أن ناظر هو مجند في الجيش.
