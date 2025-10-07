في طرابلس.. طعن مجنّد في الجيش

Advertisement

وقع إشكال في منطقة المنكوبين تطور إلى استخدام آلات حادة، حيث أقدم المدعو "ع.ح" على طعن الشاب مجاهد ناظر بسكين في صدره، حسب مندوبة " ".وتم نقل الجريح في حالة حرجة للغاية إلى في ، حيث فارق الحياة، فيما فرّ المعتدي إلى جهة مجهولة.وعُلم أن ناظر هو مجند في الجيش.