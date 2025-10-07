Advertisement

لبنان

بعد اقتحام مبناها وتهديد أعضائها... بيان من بلدية صيدا

Lebanon 24
07-10-2025 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1426441-638954751977385605.webp
Doc-P-1426441-638954751977385605.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكرت بلدية صيدا، اليوم الثلاثاء، حادثة اقتحام مبنى البلدية وما تخللها من تهديد لأعضاء المجلس البلدي ومحاولة الاعتداء على عناصر الشرطة.
Advertisement

وأوضحت في بيانها أن "هذا التصرف شكل اعتداءً مباشراً على البلدية كمؤسسة عامة، ولا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره عملاً عفوياً، لما ينطوي عليه من إساءة إلى المصلحة العامة وإلى صورة المدينة ومواطنيها".


وتابعت: "وإذ تؤكد بلدية صيدا أن ابوابها كانت وستبقى مفتوحة لكل أبناء المدينة ضمن إطار القانون والاحترام المتبادل، فإنها في الوقت نفسه لن تسمح تحت أي ظرف بتكرار مثل هذه الأفعال التي تمسّ هيبة المرفق العام، لا سيما شرطة البلدية وموظفيها الذين يؤدون واجبهم في حفظ النظام وتطبيق القوانين داخل المرفق العام، وحتى اعضاء البلدية الموكلين متابعة تحقيق المصلحة العامة".

وأضافت: "بناءً عليه، ستبادر بلدية صيدا إلى تقديم شكوى رسمية والادعاء أمام النيابة العامة بحق كل من تثبت مشاركته أو تحريضه أو تورطه في هكذا اعتداء، ولن تتهاون مستقبلاً في اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي تجاوز للقوانين".


وأكدت بلدية صيدا في ختام بيانها أنها "مستمرة في حملتها لتنظيم المدينة، سواء في المخالفات أو التعديات على الأملاك العامة أو تسعيرة المولدات أو غيرها، ولن تكيل البلدية بمكيالين في تنظيم أمر من دون آخر"، داعيةً "الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس، والاحتكام إلى الأطر القانونية والمؤسساتية في أي خلاف أو مراجعة".

 
وكان عدد من أصحاب البسطات قد اقتحموا مقر بلدية صيدا، حيث وجّهوا تهديدات لعدد من أعضاء المجلس البلدي وعناصر الشرطة، وذلك على خلفية تلقيهم إنذارات رسمية بضرورة إزالة بساطاتهم عن الأرصفة والأملاك العامة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مواضيع ذات صلة
في واشنطن.. اقتحام وأعمال تخريب داخل مبنى الكابيتول
lebanon 24
08/10/2025 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة انهيار سقف صف في صيدا… وزيرة التربية تتحرك وبيان توضيحي من المدرسة
lebanon 24
08/10/2025 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!
lebanon 24
08/10/2025 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أميركي: إخلاء مبنى بأكاديمية البحرية الأميركية في ماريلاند بعد تهديدات
lebanon 24
08/10/2025 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24

أعضاء المجلس البلدي

النيابة العامة

المجلس البلدي

مبنى البلدية

أعضاء المجلس

النيابة

من بلدي

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-10-07
16:12 | 2025-10-07
16:07 | 2025-10-07
16:06 | 2025-10-07
15:25 | 2025-10-07
14:57 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24