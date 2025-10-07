Advertisement

لبنان

صندوق النقد يرفع تحذيراته: السلطات اللبنانية لم تُنجز الإصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
07-10-2025 | 22:24
كتبت" الديار": يستعد وفد لبناني يتقدمه وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لزيارة واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، الاسبوع المقبل، فيما صعد الصندوق من نبرته تجاه لبنان، اذ اشارت مصادره الى أنّ «الصندوق لا يسعى إلى شطب التزامات الدولة اللبنانية، بل يركّز على إدخال أمواله في الدورة الاقتصادية، وليس في حسابات المودعين بشكل مباشر»، مؤكدة انه «في حال استمرّ لبنان في المراوغة بعد 7 سنوات من الأزمة، فلن يكون هناك اتفاق نهائي أو تمويل»، مشددًة على أن «الكرة لا تزال في ملعب السلطات اللبنانية التي لم تُنجز بعد الإصلاحات المطلوبة».
يشار الى انه حتّى أواخر شهر آب الماضي، كانت قيمة الدين المتبقي بالليرة اللبنانيّة تقارب حدود 54.58 ألف مليار ليرة لبنانيّة، ما يوازي أقل من 610 مليون دولار أميركي بحسب سعر الصرف الحالي، ما يعني تخلّص الدولة اللبنانيّة من نحو 53.65 مليار دولار أميركي، من الديون العامّة المقوّمة بالليرة، بسبب انهيار سعر الصرف، في مقابل تراكم حوالي 14 مليار دولار أميركي، كفوائد مستحقّة على سندات اليوروبوند، ما يعني عمليا ان حجم الدين العام بات يقارب 46.21 مليار دولار، منه نحو 98.6% سندات خزينة مع فوائدها المتراكمة، حيث باتت قيمة الدين العام توازي 53% فقط من الدين الإجمالي قبل حصول الأزمة.
