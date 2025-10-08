ضبط بالجرم المشهود.. توقيف شخص أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في وادي خالد

Advertisement

تمكن شبان من بلدة الهيشة في منطقة – ، فجر اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص من التابعية يُدعى "م.خ" أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية من أمام اشتراك أحد مولدات الكهرباء في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة " ".‎وقام الشبان بتوقيف المشتبه به وتسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.