لبنان

ضبط بالجرم المشهود.. توقيف شخص أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في وادي خالد

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:24
تمكن شبان من بلدة الهيشة في منطقة وادي خالدعكار، فجر اليوم  الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص من التابعية السورية يُدعى "م.خ" أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية من أمام اشتراك أحد مولدات الكهرباء في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
‎وقام الشبان بتوقيف المشتبه به وتسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
