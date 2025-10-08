زيارة البابا المرتقبة... إليكم ما أعلنته الخارجية الإيطالية

Advertisement

عبّر أنطونيو في دردشة مع صحافيين إيطاليين أمس، عن سروره لزيارة الحبر الأعظم .معظم الصحف الإيطالية والأجنبية أجمعت على عنوان : "يحقّق الحبر الأوغسطيني رغبة سلفه فرنسيس في زيارة بلد الارز".وسيزور البابا للمرة الأولى لبنان وتركيا أرضُ الذي يُحتفل بمرور 1700 عام على انعقاده، من 27 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول. (الوكالة الوطنية)