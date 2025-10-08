Advertisement

لبنان

زيارة البابا المرتقبة... إليكم ما أعلنته الخارجية الإيطالية

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:20
Doc-P-1426548-638955085933313235.jpeg
Doc-P-1426548-638955085933313235.jpeg photos 0
عبّر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني في دردشة مع صحافيين إيطاليين أمس، عن سروره  لزيارة  الحبر الأعظم لبنان
معظم الصحف الإيطالية والأجنبية أجمعت على عنوان : "يحقّق الحبر الأوغسطيني رغبة سلفه فرنسيس في زيارة بلد الارز".
وسيزور البابا للمرة الأولى لبنان وتركيا  أرضُ مجمع نيقية الذي يُحتفل بمرور 1700  عام على انعقاده، من 27  تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول. (الوكالة الوطنية)
