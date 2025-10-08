حزب يعيد النظر في أسماء "المرشحين التقليديين"

Advertisement

تشير المعطيات السياسية إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة ستشهد تغييرات بارزة على الساحة ، إذ يتجه " " إلى إدخال تحوّلات لافتة في طريقة خوضه الاستحقاق، سواء على مستوى اختيار المرشحين أو أسلوب .ومن أبرز ما يجري الحديث عنه هو إعادة النظر في أسماء المرشحين المعتمدين تقليديًا، لصالح وجوه جديدة تعكس التحولات السياسية والاجتماعية الحاصلة، إضافة إلى تعديل في توزيع الأدوار داخل الدوائر الانتخابية وطرق إدارة المعارك فيها.هذه التغييرات تعكس إدراكًا بأن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربات مختلفة تواكب المتغيرات الداخلية والخارجية وتضمن استمرار النفوذ والتمثيل القوي في .