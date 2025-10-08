ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة.. هذا ما أعلنته "الريجي"

Advertisement

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " أن عمليات دهم نفّذها جهازها لمكافحة التهريب الثلاثاء في مناطق النبعة، اسفرت عن ضبط مصنوعات تبغية معرّبة ومزوّرة من مختلف الأنواع.وأوضحت "الريجي" في بيان أصدرته أن كميات مهرّبة من السيجار والسجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزور صودِرَت بنتيجة المداهمات التي تندرج في جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.