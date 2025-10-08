Advertisement

لبنان

ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة.. هذا ما أعلنته "الريجي"

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1426561-638955105057703963.jpeg
Doc-P-1426561-638955105057703963.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن عمليات دهم نفّذها جهازها لمكافحة التهريب الثلاثاء في مناطق الأشرفية وادي شحرور الدورة برج حمود النبعة، اسفرت عن ضبط مصنوعات تبغية معرّبة ومزوّرة من مختلف الأنواع.
Advertisement
وأوضحت "الريجي" في بيان أصدرته أن كميات مهرّبة من السيجار والسجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزور صودِرَت بنتيجة المداهمات التي تندرج في جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.
وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
08/10/2025 11:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
lebanon 24
08/10/2025 11:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
lebanon 24
08/10/2025 11:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... ضبط شاحنة مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة
lebanon 24
08/10/2025 11:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وادي شحرور

اللبنانية

برج حمود

القضاء ا

الأشرفية

الريجي

القضاء

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2025-10-08
04:36 | 2025-10-08
04:30 | 2025-10-08
04:25 | 2025-10-08
04:05 | 2025-10-08
04:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24