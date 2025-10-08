طرابلسي يحذر: تسييب بيانات وزارة التربية يفتح الباب للتلاعب

كتب النائب على منصة" اكس": "إن داتا المعلومات في وزارة التربية تتعرّض للتسييب بوضعها بين أيدي أناس من خارج الوزارة. هل تعرف خطورة هذا الأمر؟ إن إدارة وزيرة التربية لهذا الملف لا ينمّ عن حرص سِياديّ ووطني ولا عن حذر لخطورة هذا التسييب من نحو التلاعب بالبيانات والعلامات والامتحانات..وللكلام تتمة".

