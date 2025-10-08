28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طرابلسي يحذر: تسييب بيانات وزارة التربية يفتح الباب للتلاعب
Lebanon 24
08-10-2025
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
ادكار طرابلسي
على منصة" اكس": "إن داتا المعلومات في وزارة التربية تتعرّض للتسييب بوضعها بين أيدي أناس من خارج الوزارة. هل تعرف
الحكومة اللبنانية
خطورة هذا الأمر؟ إن إدارة وزيرة التربية لهذا الملف لا ينمّ عن حرص سِياديّ ووطني ولا عن حذر لخطورة هذا التسييب من نحو التلاعب بالبيانات والعلامات والامتحانات..وللكلام تتمة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
Lebanon 24
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
08/10/2025 11:47:02
08/10/2025 11:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي: نفتح الباب أمام الحكومة للحوار والنقاش من أجل حماية لبنان وعدم التفريط في سيادته
Lebanon 24
قماطي: نفتح الباب أمام الحكومة للحوار والنقاش من أجل حماية لبنان وعدم التفريط في سيادته
08/10/2025 11:47:02
08/10/2025 11:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: ورقة براك تفتح الباب لحصر السلاح وتعزيز العلاقة مع سوريا
Lebanon 24
شحادة: ورقة براك تفتح الباب لحصر السلاح وتعزيز العلاقة مع سوريا
08/10/2025 11:47:02
08/10/2025 11:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لم نفتح الباب لأي حوار مباشر مع إسرائيل حتى الآن
Lebanon 24
عون: لم نفتح الباب لأي حوار مباشر مع إسرائيل حتى الآن
08/10/2025 11:47:02
08/10/2025 11:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اللبنانية
ادكار طرابلسي
اللبنانية
طرابلس
لبنان
العلا
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
Lebanon 24
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
04:36 | 2025-10-08
08/10/2025 04:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
Lebanon 24
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
04:30 | 2025-10-08
08/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
Lebanon 24
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
04:25 | 2025-10-08
08/10/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
Lebanon 24
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
04:05 | 2025-10-08
08/10/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:40 | 2025-10-08
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:36 | 2025-10-08
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
04:30 | 2025-10-08
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
04:25 | 2025-10-08
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
04:05 | 2025-10-08
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
04:00 | 2025-10-08
ملاحظات على هامش التسويات الموضعية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 11:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 11:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 11:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24