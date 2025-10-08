Advertisement

لبنان

طرابلسي يحذر: تسييب بيانات وزارة التربية يفتح الباب للتلاعب

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1426572-638955119366203367.png
Doc-P-1426572-638955119366203367.png photos 0
كتب النائب ادكار طرابلسي على منصة" اكس": "إن داتا المعلومات في وزارة التربية تتعرّض للتسييب بوضعها بين أيدي أناس من خارج الوزارة. هل تعرف الحكومة اللبنانية خطورة هذا الأمر؟ إن إدارة وزيرة التربية لهذا الملف لا ينمّ عن حرص سِياديّ ووطني ولا عن حذر لخطورة هذا التسييب من نحو التلاعب بالبيانات والعلامات والامتحانات..وللكلام تتمة". 
الحكومة اللبنانية

ادكار طرابلسي

اللبنانية

طرابلس

لبنان

العلا

دارت

