لبنان

توضيح من المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:21
أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أنه يتمّ التداول بخبرٍ حول تعيين رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا جديدًا.
يهمّ المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نفي هذا الخبر بشكلٍ قاطع، مؤكّدًا أنّ دولة الرئيس لم يُعيّن أيّ مستشار جديد، وأنّه ليس ضمن فريقه من يحمل صفة "مستشار إعلامي وسياسي"، وأنّ شؤون الإعلام والتواصل مع الصحافة تُتابَع حاليًا ضمن الأطر القائمة في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

كما أوضح المكتب أنّ السيد رواد طه يعمل منذ نيسان الماضي خبيرًا في مجال التواصل الاجتماعي ضمن فريق عمل رئاسة مجلس الوزراء.
