توضيح من المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة.. هذا ما جاء فيه

أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة أنه يتمّ التداول بخبرٍ حول تعيين الدكتور مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا جديدًا.يهمّ لرئاسة مجلس الوزراء نفي هذا الخبر بشكلٍ قاطع، مؤكّدًا أنّ لم يُعيّن أيّ مستشار جديد، وأنّه ليس ضمن فريقه من يحمل صفة "مستشار إعلامي وسياسي"، وأنّ شؤون الإعلام والتواصل مع الصحافة تُتابَع حاليًا ضمن الأطر القائمة في مكتب رئيس مجلس الوزراء.كما أوضح المكتب أنّ السيد رواد طه يعمل منذ نيسان الماضي خبيرًا في مجال التواصل الاجتماعي ضمن فريق عمل رئاسة مجلس الوزراء.