Advertisement

لبنان

الرابطة المارونية تناقش التحديات وتدعو لتثبيت الناس عبر دعم المشاريع الزراعية

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:43
A-
A+

Doc-P-1426584-638955135613307385.png
Doc-P-1426584-638955135613307385.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في منزله في الحازمية، حيث تم عرض للأوضاع الراهنة والتحديات.
Advertisement
وأكد الحلو ومعوض، بحسب بيان، "ضرورة دعم رئيس الجمهورية في الخطوات السيادية والاصلاحية التي يقوم بها، بالتعاون مع الحكومة التي أمامها مهام كبيرة وتأسيسية من حصر السلاح وتطبيق القرارات الدولية، الى الخطوات الآيلة الى التعافي المالي والاقتصادي".
كما تم "التشديد على دعم المشاريع الزراعية وتنمية الريف، ما يسهم في تثبيت الناس في أرضهم وبلداتهم وقراهم وتطويرها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جعجع يستقبل وفد "الرابطة المارونية" ويبحث دورها في دعم الموارنة والمسيحيين
lebanon 24
08/10/2025 11:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
lebanon 24
08/10/2025 11:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: خلافات باردة بشأن الادارة والنفوذ
lebanon 24
08/10/2025 11:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية استنكرت تهديد عبود: لكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها
lebanon 24
08/10/2025 11:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24

القرارات الدولية

المجلس التنفيذي

الوكالة الوطنية

حركة الاستقلال

ميشال معوض

الاستقلال

المارونية

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2025-10-08
04:36 | 2025-10-08
04:30 | 2025-10-08
04:25 | 2025-10-08
04:05 | 2025-10-08
04:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24