الرابطة المارونية تناقش التحديات وتدعو لتثبيت الناس عبر دعم المشاريع الزراعية

زار وفد من في الرابطة برئاسة المهندس مارون الحلو رئيس " " النائب في منزله في الحازمية، حيث تم عرض للأوضاع الراهنة والتحديات.وأكد الحلو ومعوض، بحسب بيان، "ضرورة دعم رئيس الجمهورية في الخطوات السيادية والاصلاحية التي يقوم بها، بالتعاون مع الحكومة التي أمامها مهام كبيرة وتأسيسية من حصر السلاح وتطبيق ، الى الخطوات الآيلة الى التعافي المالي والاقتصادي".كما تم "التشديد على دعم المشاريع الزراعية وتنمية الريف، ما يسهم في تثبيت الناس في أرضهم وبلداتهم وقراهم وتطويرها". (الوكالة الوطنية)