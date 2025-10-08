Advertisement

لبنان

قراران جديدان من بكركي.. هذا ما جاء فيهما

Lebanon 24
08-10-2025 | 03:50
أصدر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مرسومين جديدين قضيا بتعيين كل من: 
- الأب فادي تابت، من جمعية المرسلين اللبنانيين، أمينًا عامًا لأمانة سرّ البطريركية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتُناط به مهام تنظيم المواعيد والمراسلات والنشاطات الإعلامية والاحتفالات الليتورجية والمؤسساتية في الصرح البطريركي.

- الخوري كميلو مخايل من أبرشية البطريركية المارونية – نيابة الجبة، أمينًا لسرّ البطريرك الخاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتُوكل إليه مهام التنسيق المباشر مع غبطة البطريرك في المراسلات والبريد البطريركي وتنظيم المواعيد ومرافقة البطريرك في زياراته الراعوية.

وتمنى صاحب الغبطة للمُعيَّنين النجاح في مهامهما الجديدة، سائلاً الله أن يبارك أعمالهما لما فيه مجد الكنيسة وخيرها.
 
