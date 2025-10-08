سفير قطر يستقبل ميرنا المر.. استعراض لمشاريع التنمية

استقبل سفير قطر الشيخ بن رئيسة اتحاد بلديات الساحلي والأوسط ميرنا المر، يرافقها رئيس بلدية مار شعيا بول شختورة والمدير العام لفندق "voco " في روي بوغاريوس .

Advertisement

وبحسب موقع السفارة على "إكس"، شكلت الزيارة مناسبة للتعارف واستعراض أوضاع التنمية المحلية وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.