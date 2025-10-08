Advertisement

لبنان

سفير قطر يستقبل ميرنا المر.. استعراض لمشاريع التنمية

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:48
استقبل سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط ميرنا المر، يرافقها رئيس بلدية مار شعيا بول شختورة والمدير العام لفندق "voco " في بيروت روي بوغاريوس .
وبحسب موقع السفارة على "إكس"، شكلت الزيارة مناسبة للتعارف واستعراض أوضاع التنمية المحلية وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
