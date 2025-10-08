الحركة اللبنانية الديموقراطية.. لدعم الجيش وإلغاء الطائفية السياسية

Advertisement

عقد المكتب السياسي لـ "الحركة الديموقراطية" اجتماعه الدوري، حيث ناقش الأوضاع الداخلية والإقليمية.وأشاد البيان الصادر عقب الاجتماع بـ دور وبتقرير القيادة العسكرية حول حصرية السلاح وتعاون أهالي الجنوب، معتبرًا أن "الثغرة الوحيدة تبقى واعتداءاته المتكررة التي تعيق استكمال مهام الجيش".واقترح المجتمعون وقف رواتب النواب المتوفين وتحويلها إلى المؤسسة العسكرية، لتمكين الجنود من الحصول على راتب شهري بقيمة 1500 دولار أو نصفه لإعالة عائلاتهم.كما دعت الحركة إلى وقف الخطاب المسيء والشتائم عبر وسائل التواصل، مؤكدة أن ذلك "لا يليق بالسياسيين ولا بسمعة البلد"”، وأشادت بمواقف الرئيس وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.سياسيًا، طالبت الحركة بإلغاء الطائفية السياسية أو معالجة الغبن اللاحق بالطائفة الأرثوذكسية، واقترحت اعتماد دائرة انتخابية واحدة أو اثنتين.إقليميًا، انتقدت الحركة خطة لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أنها : "تصبّ في مصلحة " وتحرم من أي دور سياسي حقيقي.