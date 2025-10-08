Advertisement

لبنان

الحركة اللبنانية الديموقراطية.. لدعم الجيش وإلغاء الطائفية السياسية

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1426701-638955282317047024.png
Doc-P-1426701-638955282317047024.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المكتب السياسي لـ "الحركة اللبنانية الديموقراطية" اجتماعه الدوري، حيث ناقش الأوضاع الداخلية والإقليمية.
Advertisement

وأشاد البيان الصادر عقب الاجتماع بـ دور الجيش اللبناني وبتقرير القيادة العسكرية حول حصرية السلاح وتعاون أهالي الجنوب، معتبرًا أن "الثغرة الوحيدة تبقى الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة التي تعيق استكمال مهام الجيش".

واقترح المجتمعون وقف رواتب النواب المتوفين وتحويلها إلى المؤسسة العسكرية، لتمكين الجنود من الحصول على راتب شهري بقيمة 1500 دولار أو نصفه لإعالة عائلاتهم.

كما دعت الحركة إلى وقف الخطاب المسيء والشتائم عبر وسائل التواصل، مؤكدة أن ذلك "لا يليق بالسياسيين ولا بسمعة البلد"”، وأشادت بمواقف الرئيس نبيه بري وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

سياسيًا، طالبت الحركة بإلغاء الطائفية السياسية أو معالجة الغبن اللاحق بالطائفة الأرثوذكسية، واقترحت اعتماد دائرة انتخابية واحدة أو اثنتين.
إقليميًا، انتقدت الحركة خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أنها : "تصبّ في مصلحة إسرائيل" وتحرم الفلسطينيين من أي دور سياسي حقيقي.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان استقبل بهاء الحريري: لمنع الفتنة السياسية والطائفية
lebanon 24
08/10/2025 14:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة أممية: مشاركة النساء في الأحزاب اللبنانية شرط لبناء ديموقراطية متوازنة
lebanon 24
08/10/2025 14:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لحماس: وفد قيادي من الحركة يلتقي وزير الخارجية الإيراني في الدوحة ويبحث معه التطورات السياسية والاتصالات السياسية لوقف حرب غزة
lebanon 24
08/10/2025 14:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحركة اللبنانية الديمقراطية" اعلنت تضامنها مع مطالب العسكريين المتقاعدين
lebanon 24
08/10/2025 14:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

الفلسطينيين

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2025-10-08
07:21 | 2025-10-08
07:16 | 2025-10-08
07:15 | 2025-10-08
07:04 | 2025-10-08
06:55 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24