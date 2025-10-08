Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: أن تكون لبنانيا يعني أن تحمي وطنك

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1426703-638955284773218915.png
Doc-P-1426703-638955284773218915.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا قال فيه : "لأن البلد شراكة وتضامن وميثاق تأسيسي ووفاء لأعظم تضحيات وطنية، ولان الأمن والدفاع والديبلوماسية ضرورة وطنية وقدرة سيادية وملاذية في عالم النظام السياسي وصدقيته الوطنية،أسأل الحكومة اللبنانية هل الجنوب والبقاع أراض لبنانية، وهل أهل الجنوب والبقاع من مواطني هذا البلد أم يتم تصنيفهم ضمن لوائح المتروكين عمدا للقتل والتصفية والغارات؟".
Advertisement
 
وأشار إلى أن قوله هذا :"لأن الحكومة اللبنانية تتعامل مع الجنوب والبقاع وكأنه غير موجود على الخريطة، كما تتعامل مع شهدائه السياديين من شباب ونساء وأطفال وكأنهم من بلد آخر، كل ذلك وسط قرى ما زالت على الأرض بسبب أكبر مواجهة أسطورية كسرت الجيش الصهيوني على تخوم بلدة الخيام حتى يبقى وطن إسمه لبنان، ومع ذلك تتعامل الحكومة اللبنانية الحالية مع أهل الجنوب بقلة ناموس وباستهتار  يفوق التصور، وهي آخر من يحق له الحديث عن السيادة والشعب وقضايا لبنان".

وقال: "ومن لا يرف له جفن حيال المذابح الصهيونية والإستباحة الإرهابية التي تطال أهل الجنوب والبقاع لا يملك أهلية التمثيل الحكومي ولا قيمة وطنية له، ولا طغيان أكثر من خيانة الوظيفة الوطنية."
 
مضيفًا: "وللشعب اللبناني أقول:أيها اللبنانيون: خيرة شبابكم ونسائكم وأطفالكم تقتل تحت عين سلطة متخلية ومعدومة الضمير والموقف والفاعلية، لدرجة أنه لم يمر على لبنان عقلية ونزعة وديبلوماسية فاسدة وجائرة وربما متواطئة مثل هذه الديبلوماسية، والحل بحماية البلد من الفشل الحكومي والنزعة المستهترة والمتهاونة، وتأكيد وحدتنا وترابطنا وتضامننا وإنقاذ لبنان من هذه العقلية التي لا تنتمي للبنان وعائلته الوطنية، وما زلنا نفاخر بالإغاثة الشعبية التي أحاطت أهل الجنوب والبقاع والضاحية زمن أسوأ حرب بتاريخ لبنان".

وتابع: "واللحظة لحكومة شرف وطني، لا لحكومة تتنكر لأعظم التضحيات السيادية التي قدمها أهل الجنوب والبقاع والضاحية من دون الإنتقاص من بقية التضحيات الوطنية، والله يحفظ لبنان ممن يدير ملفاته السياسية، ولا ضامن للبنان أكبر من الوحدة الوطنية والجيش والمقاومة والإلفة الشعبية.
 
وختم بيانه بالقول: "والإرث الوطني يقول: أن تكون لبنانيا يعني أن تحمي وطنك وتغيث أهلك وبلدك، ولبنان لا يحتاج إلى معجزة سماوية بل إلى ضمير وطني بحجم العائلة اللبنانية".
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان حيا مواقف البطريرك الراعي: تؤكد أن لبنان عائلة وطنية وأخلاقية واحدة
lebanon 24
08/10/2025 14:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: الحل بحكومة وطنية لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مراحل وجوده
lebanon 24
08/10/2025 14:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
lebanon 24
08/10/2025 14:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي طالب: لاستراتيجية موحدة تحمي الأمن القومي العربي والاسلامي
lebanon 24
08/10/2025 14:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الوحدة الوطنية

الشيخ أحمد

هذا البلد

اللبنانية

المقاومة

الصهيوني

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-10-08
07:25 | 2025-10-08
07:21 | 2025-10-08
07:16 | 2025-10-08
07:15 | 2025-10-08
07:04 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24