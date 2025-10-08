Advertisement

لبنان

وزارة العمل تؤكد تعزيز حماية العمال ومكافحة عمل الأطفال

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1426717-638955310868100668.png
Doc-P-1426717-638955310868100668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة ماثيو لوسيانو، وتم التأكيد على التعاون في حماية العمال المهاجرين وتطوير فرص العمل.
Advertisement
كما ترأس حيدر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، حيث طلب تحديث الإحصاءات والإجراءات العملية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع المنظمات الدولية.
 
وطلب الوزير حيدر من المشاركين "تزويد اللجنة بإحصاءات حديثة حول عمل الاطفال، على ان تقوم اللجنة في المستقبل بخطوات تنفيذية وعملية بالتعاون بين المنظمات الدولية والوزارات المعنية"، كذلك طلب من منظمة العمل الدولية "تعديل الخطة الحالية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال بما يتناسب والاوضاع الحالية والمستقبلية".

كما استقبل حيدر وفدا من نقابة اصحاب محلات البصريات برئاسة سامر نعماني، ثم وفد من نقابة القابلات القانونية.
 
مواضيع ذات صلة
وزير العمل يفعّل لجنة مكافحة عمل الأطفال: اجتماعات شهرية وخطط عملية
lebanon 24
08/10/2025 17:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: تعزيز هيبة الدولة يمر عبر دعم الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد
lebanon 24
08/10/2025 17:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مكافحة المخدرات أولوية لحماية المجتمع اللبناني
lebanon 24
08/10/2025 17:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي للطائفة الموحدين الدروز: تأكيد دعم السويداء وتعزيز العمل المجتمعي
lebanon 24
08/10/2025 17:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24

العمل الدولي

مكتب المنظمة

الدكتور محمد

وزارة العمل

منظمة العمل

منظمة الدول

مدير مكتب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
09:53 | 2025-10-08
09:36 | 2025-10-08
09:30 | 2025-10-08
09:15 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24