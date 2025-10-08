وزارة العمل تؤكد تعزيز حماية العمال ومكافحة عمل الأطفال



Advertisement كما ترأس حيدر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، حيث طلب تحديث الإحصاءات والإجراءات العملية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع المنظمات الدولية. استقبل وزير العمل مدير الدولية للهجرة ماثيو لوسيانو، وتم التأكيد على التعاون في حماية العمال المهاجرين وتطوير فرص العمل.كما ترأس حيدر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، حيث طلب تحديث الإحصاءات والإجراءات العملية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وطلب الوزير حيدر من المشاركين "تزويد اللجنة بإحصاءات حديثة حول عمل الاطفال، على ان تقوم اللجنة في بخطوات تنفيذية وعملية بالتعاون بين المنظمات الدولية والوزارات المعنية"، كذلك طلب من الدولية "تعديل الخطة الحالية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال بما يتناسب والاوضاع الحالية والمستقبلية".



كما استقبل حيدر وفدا من نقابة اصحاب محلات البصريات برئاسة سامر نعماني، ثم وفد من نقابة القابلات القانونية.