لبنان

تسليم مهام منسقة راعوية المرأة في صربا

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:38
عقدت لجنة "راعوية المرأة" في نيابة صربا اجتماعًا عامًّا لتسليم وتسلم مهام المنسقة بين داني الجميل وأوغيت سلامة، برعاية المطران بولس روحانا وحضور البروفيسورة ميرنا المزوق وعدد من المنسقات.
وأشاد المطران روحانا بجهود اللجنة منذ انطلاقها عام 2013، فيما أكدت المنسقة الجديدة أوغيت سلامة عزمها مواصلة المسيرة بروح الإيمان والخدمة لتعزيز دور المرأة في الرعية والمجتمع.
 
 
 
