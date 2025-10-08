تسليم مهام منسقة راعوية المرأة في صربا

عقدت لجنة "راعوية المرأة" في نيابة اجتماعًا عامًّا لتسليم وتسلم مهام المنسقة بين داني الجميل وأوغيت سلامة، برعاية المطران وحضور البروفيسورة ميرنا وعدد من المنسقات.

Advertisement

وأشاد المطران بجهود اللجنة منذ انطلاقها عام 2013، فيما أكدت المنسقة الجديدة أوغيت سلامة عزمها مواصلة المسيرة بروح الإيمان والخدمة لتعزيز دور المرأة في الرعية والمجتمع.