نقابة الدواجن تحذر من انهيار الصناعة اللبنانية وبطرس يعلن متابعة الحلول

Advertisement

زار وفد من النقابة للدواجن برئاسة وليم الدكتور هاني في مكتبه في الوزارة، حيث جرى بحث أوضاع القطاع وتنفيذ لقطاع الدواجن، مع التركيز على المخاطر التي تهدد مصانع مصنعات الدجاج نتيجة منع تصديرها إلى معظم ، في حين يُسمح للمنتجات المماثلة بالدخول إلى السوق اللبنانية من دون رسوم جمركية.وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن الاجتماع كان مثمراً، وأن وزير الزراعة أبدى تفهماً لمطالب النقابة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن كما هو مخطط لها. وأكد الوزير أنه سيتابع موضوع مصنعات الدجاج لإيجاد حل يحافظ على هذه الصناعة الواعدة والهامة.ووضعت النقابة الوزير هاني في صورة المخاطر المحدقة بقطاع مصنعات الدجاج، مشددة على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لحمايتها من الخطر الوجودي، خصوصاً في ظل منع تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية بينما يُسمح للمنتجات العربية بالدخول إلى من دون رسوم جمركية.وأبدت النقابة استغرابها من سماح لبنان باستيراد هذه المنتجات من دون رسوم، رغم أن الدجاج المستخدم في هذه الصناعة ليس من الإنتاج المحلي لتلك الدول العربية، وطالبت بمعاملة متساوية مع الدول العربية وإعادة تفعيل إجازات الاستيراد بسرعة، مع وضع الرسوم الجمركية اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية التي تواجه صعوبة كبيرة في منافسة السوق الداخلية ومنعها من التصدير الخارجي، ما يهدد مستقبلها بالسقوط الحتمي.