لبنان

الخطيب يستقبل وفودًا لبنانية ويؤكد ضرورة الحوار الوطني لمواجهة المخاطر

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:20
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس طريق المطار، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي والدكتور علي غريب، حيث جرى التباحث في تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأكّد حجازي بعد اللقاء أن الشيخ الخطيب دعا إلى السلم الأهلي والحذر من أي اشتباك داخلي، مؤكداً أن الحوار هو المسار الوحيد لتجاوز الأزمات، مع الالتزام بلغة العقل والحكمة لتجنب أي استفزازات. وأضاف أن لبنان قوي ومتماسك ويستطيع مواجهة المشاريع الإسرائيلية والفتن، مشيراً إلى ضرورة بدء خارطة طريق تتضمن انسحاباً إسرائيلياً عاجلاً، وإعادة الأسرى، واستراتيجية إعادة الإعمار والأمن الوطني.

كما استقبل الشيخ الخطيب سفير لبنان في العراق علي حبحاب، حيث تم بحث الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والعراق.
