الخطيب يستقبل وفودًا لبنانية ويؤكد ضرورة الحوار الوطني لمواجهة المخاطر

Advertisement

استقبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس طريق ، لحزب البعث العربي الاشتراكي في علي حجازي والدكتور ، حيث جرى التباحث في تطورات الأوضاع والإقليمية في ظل استمرار العدوان .وأكّد حجازي بعد اللقاء أن الشيخ الخطيب دعا إلى السلم الأهلي والحذر من أي اشتباك داخلي، مؤكداً أن الحوار هو المسار الوحيد لتجاوز الأزمات، مع الالتزام بلغة العقل والحكمة لتجنب أي استفزازات. وأضاف أن لبنان قوي ومتماسك ويستطيع مواجهة المشاريع والفتن، مشيراً إلى ضرورة بدء خارطة طريق تتضمن انسحاباً إسرائيلياً عاجلاً، وإعادة الأسرى، واستراتيجية إعادة الإعمار والأمن الوطني.كما استقبل الشيخ الخطيب سفير لبنان في علي حبحاب، حيث تم بحث الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والعراق.