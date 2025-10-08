Advertisement

لبنان

بالصور... ضبط بضائع مُهرّبة في البقاع

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1426739-638955339510911202.jpg
Doc-P-1426739-638955339510911202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مديرية الجمارك، أنّ المفارز التابعة للضابطة الجمركية في البقاع ضبطت بضائع مهربة.
Advertisement

وأشارت إلى أنّ مفرزة جمارك بعلبك ضبطت 400 كلغ من الألبسة الصينية المهرّبة كانت منقولة من دون أي مستندات قانونية، كما ضبطت 2.5 طن من الخضار المهرّبة من سوريا.
وأفادت أنّ مفرزة جمارك رياق ضبطت 500 كلغ من الألبسة المهرّبة كانت معدّة للترويج في الأسواق المحلية.
ولفتت إلى أنّ مفرزة جمارك بيادر العدس ضبطت 400 ألف حبة دواء موضّبة بطريقة احترافية ومنزوعة الغلافات، كانت مخبأة ضمن أمتعة شخصية ومهرّبة إلى سوريا بواسطة سيارة عمومية تحمل لوحة سورية.
 
وقد عمدت المفارز إلى مصادرة المضبوطات وفرضت الحد الأقصى من الغرامات بحقّ المهرّبين.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصور... ضبط شاحنة مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة
lebanon 24
08/10/2025 17:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
lebanon 24
08/10/2025 17:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط أدوية تركية مهربة في البقاع الغربي.. وتسليمها لمصلحة الصحة
lebanon 24
08/10/2025 17:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة.. هذا ما أعلنته "الريجي"
lebanon 24
08/10/2025 17:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق المحلية

مديرية الجمارك

مديرية ال

الصينية

البقاع

الأقصى

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
09:53 | 2025-10-08
09:36 | 2025-10-08
09:30 | 2025-10-08
09:15 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24