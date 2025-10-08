بالصور... ضبط بضائع مُهرّبة في البقاع



وأشارت إلى أنّ مفرزة جمارك ضبطت 400 كلغ من الألبسة المهرّبة كانت منقولة من دون أي مستندات قانونية، كما ضبطت 2.5 طن من الخضار المهرّبة من . أعلنت ، أنّ المفارز التابعة للضابطة الجمركية في ضبطت بضائع مهربة.وأشارت إلى أنّ مفرزة جمارك ضبطت 400 كلغ من الألبسة المهرّبة كانت منقولة من دون أي مستندات قانونية، كما ضبطت 2.5 طن من الخضار المهرّبة من .

وأفادت أنّ مفرزة جمارك ضبطت 500 كلغ من الألبسة المهرّبة كانت معدّة للترويج في .

ولفتت إلى أنّ مفرزة جمارك بيادر العدس ضبطت 400 ألف حبة دواء موضّبة بطريقة احترافية ومنزوعة الغلافات، كانت مخبأة ضمن أمتعة شخصية ومهرّبة إلى سوريا بواسطة سيارة عمومية تحمل لوحة .

وقد عمدت المفارز إلى مصادرة المضبوطات وفرضت الحد من الغرامات بحقّ المهرّبين.