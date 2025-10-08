وقفة تضامنية لنقابة الصحافيين مع الإعلام الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية

Advertisement

لبت نقابة محرري الصحافة دعوة الاتحاد العام للصحافيين العرب ونقيب الصحافيين ناصر أبو بكر للمشاركة في فعاليات الذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، تضامناً مع الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 واعتقل أكثر من 200 وأصيب 450 بجروح.شارك في الوقفة لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، الزميل هيثم زعيتر ممثلاً لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة وعدد من الإعلاميين.افتتح نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي الوقفة بدقيقة صمت، وألقى كلمة أكد فيها على وحشية الاعتداءات ، ودور الإعلاميين في كشف الحقائق ومواجهة الزيف، موضحاً أن الصحافيين هم جزء من معركة الدفاع عن القضية .وأضاف هيثم زعيتر أن الوقفة تكرم الفلسطينيين من الصحافيين والمثقفين والكتاب، وتستذكر 252 شهيداً و200 جريح و450 أسيراً، مؤكداً أهمية الإعلام في نقل الحقيقة وكشف الانتهاكات.وألقى ممثل ، الدكتور فلحة، كلمة أشاد فيها بدور الإعلام اللبناني والفلسطيني في رفع القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية وطنية أو عربية، بل قضية إنسانية عالمية.