لبنان

وقفة تضامنية لنقابة الصحافيين مع الإعلام الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:23
Doc-P-1426740-638955342209991577.png
Doc-P-1426740-638955342209991577.png photos 0
لبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية دعوة الاتحاد العام للصحافيين العرب ونقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر للمشاركة في فعاليات الذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، تضامناً مع الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 واعتقل أكثر من 200 وأصيب 450 بجروح.
شارك في الوقفة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، الزميل هيثم زعيتر ممثلاً لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة وعدد من الإعلاميين.

افتتح نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي الوقفة بدقيقة صمت، وألقى كلمة أكد فيها على وحشية الاعتداءات الإسرائيلية، ودور الإعلاميين في كشف الحقائق ومواجهة الزيف، موضحاً أن الصحافيين هم جزء من معركة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف هيثم زعيتر أن الوقفة تكرم الشهداء الفلسطينيين من الصحافيين والمثقفين والكتاب، وتستذكر 252 شهيداً و200 جريح و450 أسيراً، مؤكداً أهمية الإعلام في نقل الحقيقة وكشف الانتهاكات.

وألقى ممثل وزير الإعلام، الدكتور فلحة، كلمة أشاد فيها بدور الإعلام اللبناني والفلسطيني في رفع القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية وطنية أو عربية، بل قضية إنسانية عالمية.
 
10:05 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
09:53 | 2025-10-08
09:36 | 2025-10-08
09:30 | 2025-10-08
09:15 | 2025-10-08
