Advertisement

لبنان

الخير ناقش مع رجي أوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1426741-638955343886127552.png
Doc-P-1426741-638955343886127552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب أحمد الخير وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، يرافقه رئيس بلدية بحنين الدكتور مصطفى الغمراوي، ورئيس جمعية بحنين الخيرية في أستراليا أحمد سكاف وأمين السر فادي البقاعي، حيث جرى بحث أوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا، خصوصاً في سيدني، والتقصير الحاصل في عمل القنصلية اللبنانية هناك بسبب عدم وجود قنصل عام ونقص الموظفين.
Advertisement

وقدّم سكاف بعض الحلول العملية التي يمكن للجمعية المساهمة بها مع القنصلية لتسريع إنجاز معاملات أبناء الجالية.

ووعد الوزير رجّي بمتابعة الموضوع ومعالجته سريعاً، معلناً أن القنصل العام الجديد سيباشر مهامه قريباً، وستتم زيادة عديد الموظفين لتلبية احتياجات الجالية اللبنانية الكبيرة.

وأشاد النائب الخير بالاهتمام، مؤكداً على حق الجالية في إنجاز معاملاتها والاقتراع للانتخابات النيابية، وفق مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين.
مواضيع ذات صلة
رجي التقى أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك
lebanon 24
08/10/2025 17:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: تشرفت بلقاء الجالية اللبنانية في بوسطن
lebanon 24
08/10/2025 17:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لأبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: صوتكم ليس مجرد ورقة يتم وضعها في صندوق بل هو الأمل لمستقبل أفضل
lebanon 24
08/10/2025 17:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عون للجالية اللبنانية في نيويورك: صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع
lebanon 24
08/10/2025 17:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

وزير الخارجية

الدكتور مصطفى

القنصل العام

اللبنانية

أستراليا

نائب ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
09:53 | 2025-10-08
09:36 | 2025-10-08
09:30 | 2025-10-08
09:15 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24