الخير ناقش مع رجي أوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا

Advertisement

زار النائب والمغتربين يوسف رجّي، يرافقه رئيس بلدية بحنين الغمراوي، ورئيس جمعية بحنين الخيرية في أحمد وأمين السر فادي ، حيث جرى بحث أوضاع في أستراليا، خصوصاً في سيدني، والتقصير الحاصل في عمل القنصلية هناك بسبب عدم وجود قنصل عام ونقص الموظفين.وقدّم سكاف بعض الحلول العملية التي يمكن للجمعية المساهمة بها مع القنصلية لتسريع إنجاز معاملات أبناء الجالية.ووعد الوزير رجّي بمتابعة الموضوع ومعالجته سريعاً، معلناً أن الجديد سيباشر مهامه قريباً، وستتم زيادة عديد الموظفين لتلبية احتياجات الجالية اللبنانية الكبيرة.وأشاد النائب الخير بالاهتمام، مؤكداً على حق الجالية في إنجاز معاملاتها والاقتراع للانتخابات النيابية، وفق مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين.