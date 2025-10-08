25
لبنان
الخير ناقش مع رجي أوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا
Lebanon 24
08-10-2025
|
08:31
زار النائب
أحمد الخير
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي، يرافقه رئيس بلدية بحنين
الدكتور مصطفى
الغمراوي، ورئيس جمعية بحنين الخيرية في
أستراليا
أحمد
سكاف
وأمين السر فادي
البقاعي
، حيث جرى بحث أوضاع
الجالية اللبنانية
في أستراليا، خصوصاً في سيدني، والتقصير الحاصل في عمل القنصلية
اللبنانية
هناك بسبب عدم وجود قنصل عام ونقص الموظفين.
وقدّم سكاف بعض الحلول العملية التي يمكن للجمعية المساهمة بها مع القنصلية لتسريع إنجاز معاملات أبناء الجالية.
ووعد الوزير رجّي بمتابعة الموضوع ومعالجته سريعاً، معلناً أن
القنصل العام
الجديد سيباشر مهامه قريباً، وستتم زيادة عديد الموظفين لتلبية احتياجات الجالية اللبنانية الكبيرة.
وأشاد النائب الخير بالاهتمام، مؤكداً على حق الجالية في إنجاز معاملاتها والاقتراع للانتخابات النيابية، وفق مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين.
