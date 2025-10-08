Advertisement

لبنان

في الجنوب.. ملاحقة مخالفي تسعيرة المولدات الكهربائية

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1426744-638955344833679897.png
Doc-P-1426744-638955344833679897.png photos 0
تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بمرافقة جهاز أمن الدولة، جولتها على أصحاب المولدات الكهربائية في المناطق الجنوبية، وأسفرت عن تحرير محاضر ضبط للمخالفين الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية ولم يركبوا العدادات اللازمة.











