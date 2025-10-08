في الجنوب.. ملاحقة مخالفي تسعيرة المولدات الكهربائية

Advertisement

تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بمرافقة ، جولتها على أصحاب المولدات الكهربائية في المناطق الجنوبية، وأسفرت عن تحرير محاضر ضبط للمخالفين الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية ولم يركبوا العدادات اللازمة.