Advertisement

لبنان

للجنوبيين الراغبين في قطاف الزيتون... إليكم هذا الخبر المهمّ

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1426750-638955350359021733.png
Doc-P-1426750-638955350359021733.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ بعض البلديات الجنوبية في القرى الحدودية، عمّمت إجراءات على المواطنين الراغبين بقطاف الزيتون الاستحصال على موافقة مسبقة تتضمّن:
Advertisement
 
- الاسم الثلاثي
 
- موقع الأرض
 
- تحديد نوع العمل المطلوب (قطاف، حراثة، قصّ…)
 
- عدد العاملين
 
- رقم هاتف وصورة للسيارة التي ستتواجد في موقع العمل.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
للراغبين بالحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
08/10/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
08/10/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي طريق عام عاريا... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
08/10/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي جسر الدورة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
08/10/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

الزيتون

لبنان

راغب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:12 | 2025-10-08
12:06 | 2025-10-08
12:00 | 2025-10-08
11:58 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24