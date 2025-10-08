للجنوبيين الراغبين في قطاف الزيتون... إليكم هذا الخبر المهمّ

علم " "، أنّ بعض البلديات الجنوبية في القرى الحدودية، عمّمت إجراءات على المواطنين الراغبين بقطاف الاستحصال على موافقة مسبقة تتضمّن:

- الاسم الثلاثي

- موقع الأرض

- تحديد نوع العمل المطلوب (قطاف، حراثة، قصّ…)

- عدد العاملين

- رقم هاتف وصورة للسيارة التي ستتواجد في موقع العمل.