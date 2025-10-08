Advertisement

جابر: لدعم الجامعة اللبنانية وضمان استمرار دورها الوطني

08-10-2025 | 08:46
أكد وزير المالية ياسين جابر حرصه على دعم الجامعة اللبنانية وتوفير كل ما يخدم استمرار دورها الوطني كصرح جامع للشباب اللبناني، مشيراً إلى أنّه "نفخر حين تُدرج الجامعة اللبنانية في مصاف الجامعات الفضلى في العالم لناحية المستوى العلمي، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد".
وقال الوزير أمام وفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنّه مستعد لتأمين المطالب المحقة للأساتذة، بما يشمل تحسين التقديمات المالية ودعم صندوق التعاضد، مشيراً إلى أنّ موازنة 2026 تضمنت بنوداً متعلقة بذلك، وهو على استعداد لتأمين اعتمادات إضافية للصندوق قبل نهاية العام وفق الأصول المرعية.

كما التقى الوزير وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود، وناقش معه ملفات ترتبط بمشاريع زراعية في أكثر من منطقة، كما التقى النائب ناصر جابر.
 
