لبنان

لقاء الاتحاد العمالي وكريمة.. إشادة بجهود عمال طرابلس

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:10
استقبل رئيس بلدية طرابلس، الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في زيارة رسمية، شارك خلالها عدد من عمال البلدية وممثلي الاتحاد العمالي المحلي.
وخلال اللقاء، أشاد الأسمر بـ التزام العمال وأدائهم المتميز رغم كل التحديات التي تواجههم، مشدّدًا على أن إدارة البلدية تحت قيادة الدكتور كريمة تمثل ضمانة قوية لطرابلس ومؤسساتها. كما أكد حرص الاتحاد على الحفاظ على العلاقة الإيجابية مع وزارة الداخلية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به لدعم حقوق العمال وتحسين أوضاع المدينة.

وأشار الأسمر إلى أن الاتحاد سيواصل متابعة حقوق العمال والدفاع عنها بالتنسيق مع البلدية والوزارات المعنية، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق مصلحة طرابلس وأهلها، وضمان توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لجميع العمال.
 
