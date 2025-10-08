لقاء الاتحاد العمالي وكريمة.. إشادة بجهود عمال طرابلس

Advertisement

استقبل رئيس بلدية ، الدكتور ، رئيس ، ، في زيارة رسمية، شارك خلالها عدد من عمال البلدية وممثلي المحلي.وخلال اللقاء، أشاد بـ العمال وأدائهم المتميز رغم كل التحديات التي تواجههم، مشدّدًا على أن إدارة البلدية تحت قيادة الدكتور كريمة تمثل ضمانة قوية لطرابلس ومؤسساتها. كما أكد حرص الحفاظ على العلاقة الإيجابية مع ، مشيدًا بالدور الذي تقوم به لدعم حقوق العمال وتحسين أوضاع المدينة.وأشار الأسمر إلى أن الاتحاد سيواصل متابعة حقوق العمال والدفاع عنها بالتنسيق مع البلدية والوزارات المعنية، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق مصلحة طرابلس وأهلها، وضمان توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لجميع العمال.