Advertisement

لبنان

حادث سير جديد على أوتوستراد زحلة

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1426796-638955414750453805.jpg
Doc-P-1426796-638955414750453805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير عند مستديرة الرحاب مقابل كنيسة مار شربل، على اوتوستراد زحلة.
Advertisement
 
 
وتجدر الإشارة إلى وقوع حادث سير أمس، على بعد أمتار قليلة من حادث اليوم.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا
lebanon 24
08/10/2025 19:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات في حادث سير على أوتوستراد الغازية
lebanon 24
08/10/2025 19:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجرحى في حادث سير على أوتوستراد البيسارية
lebanon 24
08/10/2025 19:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على أوتوستراد الزلقا.. وسقوط 3 جرحى
lebanon 24
08/10/2025 19:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة مار شربل

مار شربل

كنيسة

أوتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:12 | 2025-10-08
12:06 | 2025-10-08
12:00 | 2025-10-08
11:58 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24