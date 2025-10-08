قانون يستقطب "رؤوس الأموال".. ماذا أعلن أفرام؟

كتب النائب ، على منصة "آكس" قائلاً: "تقدّمت اليوم باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة –هتاد، الذي يسمح بأن توضع فيها المؤسسات العامة وحقوق الدولة لمدة 30 عاماً لاستثمارها بفعالية من دون بيعها".

وأضاف: "هذا القانون البنيوي قد يستغرق وقتاً لإقراره، لكنني مؤمن بأنه يعالج ثلاث أمور مهمة: رفع مستوى خدمات الدولة للمواطن، استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع البنى التحتية ، وفتح نافذة صغيرة للمودعين للاستفادة من بعض اللولارات الموجودة في البنوك".