لبنان

قانون يستقطب "رؤوس الأموال".. ماذا أعلن أفرام؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:57
كتب النائب نعمة افرام، على منصة "آكس" قائلاً: "تقدّمت اليوم باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة –هتاد، الذي يسمح بأن توضع فيها المؤسسات العامة وحقوق الدولة لمدة 30 عاماً لاستثمارها بفعالية من دون بيعها".
وأضاف: "هذا القانون البنيوي قد يستغرق وقتاً لإقراره، لكنني مؤمن بأنه يعالج ثلاث أمور مهمة: رفع مستوى خدمات الدولة للمواطن، استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع البنى التحتية اللبنانية، وفتح نافذة صغيرة للمودعين للاستفادة من بعض اللولارات الموجودة في البنوك".
 
 


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24