في البقاع.. من أوقفت "مخابرات الجيش"؟

صدر عن البيان الآتي:

نفذ الجيش سلسلة عمليات دهم في بحثًا عن مطلوبين، وفي هذا الإطار، دهمت دورية من تؤازرها وحدة من الجيش منازل عدد منهم في ، وأوقفت المواطنَين (ع.ص.) و(ح.ز.) لارتكابهما جرائم مختلفة: الخطف بقوة السلاح، تهريب أشخاص عبر الحدود، الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، إطلاق النار.

وضُبط بحوزة الشخصين الموقوفين، كمية كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.



كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة - ، وأوقفت المواطن (م.ح.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.