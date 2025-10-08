Advertisement

لبنان

عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

Lebanon 24
08-10-2025 | 12:20
استقبل وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري سفير جمهورية البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا، حيث جرى عرضٌ للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين لبنان والبرازيل.
وتمّ خلال اللقاء عرض السبل الكفيلة بتشجيع التبادل التجاري والتأكيد على اهمية التواصل مع المتحدرين من أصول لبنانية والعمل على زيادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السوق البرازيلية، خصوصًا في القطاعات التي يتميّز بها لبنان مثل الصناعات الغذائية.
الصناعات الغذائية

وزير الصناعة

عيسى الخوري

اللبنانية

البرازيل

الثنائي

جمهورية

