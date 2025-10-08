Advertisement

لبنان

في عكار.. توقيف مطلوب متورط بـ"تهريب أسلحة"

Lebanon 24
08-10-2025 | 14:46
أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال في بلدة عرقة - عكار، المطلوب "ع.أ" لتورطه بتجارة أسلحة وذخائر.
وضُبطت بحوزة الموقوف كميّة من الذخائر الحية، فيما جرى تسليمه مع المضبوطات إلى الجهة المُختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
