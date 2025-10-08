Advertisement

لبنان

عن قضيّة الشيخ حسن مرعب.. توضيح من رئيس بلدية حارة صيدا

Lebanon 24
08-10-2025 | 15:03
 أوضح رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين في بيان، "حقيقة ما جرى يوم أمس مع الشيخ حسن مرعب والإعلامي تمام بليق"، مؤكداً أنّ "ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن الكثير من المغالطات والمبالغات، وأنّ الحادثة لم تتجاوز إطارها البسيط والعابر".
ودعا الزين إلى "توخّي الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار"، مشددًا على أنّ "صيدا وحارتها مدينة التلاقي والعيش الواحد، وأنّ البلدية لن تسمح لأي طرف باستغلال أي حادثة لبثّ التفرقة أو إثارة الفتنة".
