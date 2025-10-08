عن قضيّة الشيخ حسن مرعب.. توضيح من رئيس بلدية حارة صيدا

أوضح رئيس بلدية في بيان، "حقيقة ما جرى يوم أمس مع مرعب والإعلامي "، مؤكداً أنّ "ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن الكثير من المغالطات والمبالغات، وأنّ الحادثة لم تتجاوز إطارها البسيط والعابر".

