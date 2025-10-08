Advertisement

لبنان

أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 16:45
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ ملف مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ.
وأوضحت المعلومات أنَّ الجلسة الوزارية المُقبلة سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الأمور التقنية.
 

وقالت المصادر إنَّ "الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة"، وأضافت: "وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق أن نبّهت الوزارة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات".

