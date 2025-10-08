أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ ملف مطمر الجديدة استحوذ على في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ.

وأوضحت المعلومات أنَّ الجلسة الوزارية المُقبلة سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الأمور التقنية.