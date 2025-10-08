Advertisement

لبنان

قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب

Lebanon 24
08-10-2025 | 17:07
Doc-P-1426929-638955654552594988.webp
Doc-P-1426929-638955654552594988.webp photos 0
رحب السفير الفلسطيني محمد الأسعد بـ"الخطوة الإيجابية التي تعكس التزام الدولة اللبنانية بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث سمحت السلطات اللبنانية بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي إلى المخيمات الفلسطينية الواقعة في منطقة صور (الرشيدية، البص، البرج الشمالي)، وذلك بعد فترة من القيود التي فُرضت على هذا النوع من المستلزمات".
وأفاد بيان للسفارة بأنَّ "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما اتفق عليه الرئيس محمود عباس مع نظيره اللبناني جوزاف عون خلال زيارته لبيروت في أيار، واللقاءات الحثيثة والمكثفة التي أجراها ممثل الرئيس ومبعوثه الخاص السيد ياسر عباس، إلى جانب سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، مع مختلف أطياف الدولة اللبنانية، من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وقادة الأجهزة الأمنية، وقيادة الجيش، والجهات اللبنانية المعنية، والتي تمحورت حول معالجة القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية إلى المخيمات.
 


ولاقت "هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من الجانب الفلسطيني، لما تمثله من ترجمة عملية للتعاون القائم بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، ولما تحمله من أثر مباشر في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وصون كرامتهم، وتعزيز الاستقرار داخل المخيمات إلى حين العودة إلى وطنهم الأم، فلسطين"، وفق بيان السفارة.
