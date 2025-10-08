قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب

رحب السفير الفلسطيني محمد الأسعد بـ"الخطوة الإيجابية التي تعكس بدعم حقوق اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث سمحت السلطات بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي إلى المخيمات الواقعة في منطقة صور (الرشيدية، البص، البرج الشمالي)، وذلك بعد فترة من القيود التي فُرضت على هذا النوع من المستلزمات".

وأفاد بيان للسفارة بأنَّ "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما اتفق عليه الرئيس محمود عباس مع نظيره اللبناني خلال زيارته لبيروت في أيار، واللقاءات الحثيثة والمكثفة التي أجراها ممثل الرئيس ومبعوثه الخاص السيد ياسر عباس، إلى جانب سفير دولة في محمد الأسعد، مع مختلف أطياف الدولة اللبنانية، من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وقادة ، وقيادة الجيش، والجهات اللبنانية المعنية، والتي تمحورت حول معالجة القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية إلى المخيمات.