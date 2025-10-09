24
لبنان
نواب التغيير "قلقون جدا"
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
09-10-2025
01:30
تسود أجواء من القلق الشديد داخل أوساط نواب
المجتمع المدني
و"قوى التغيير" مع تصاعد الحديث عن احتمال إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها.
فالمخاوف لديهم حقيقية وتستند إلى معطيات واقعية، أبرزها أن عددًا كبيرًا من النواب الذين شكّلوا في
الدورة
الماضية واجهة هذا الخط السياسي لم يعودوا يحظون بالزخم الشعبي نفسه، ما يجعل فرص عودتهم إلى
البرلمان
شبه معدومة.
أما السبب الثاني، فيرتبط برئيس الحكومة الحالي
نواف سلام
الذي يُعتبر مقربًا من بعض "نواب التغيير"، إذ يخشى هؤلاء تغييرا حكوميا يُضعف موقعهم سياسيًا ويجعلهم أمام تحدٍ جديد في إعادة التموضع والاستعداد للمرحلة المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
المجتمع المدني
نواف سلام
البرلمان
الدورة
نواف
دومة
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
