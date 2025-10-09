نواب التغيير "قلقون جدا"

Advertisement

تسود أجواء من القلق الشديد داخل أوساط نواب و"قوى التغيير" مع تصاعد الحديث عن احتمال إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها.فالمخاوف لديهم حقيقية وتستند إلى معطيات واقعية، أبرزها أن عددًا كبيرًا من النواب الذين شكّلوا في الماضية واجهة هذا الخط السياسي لم يعودوا يحظون بالزخم الشعبي نفسه، ما يجعل فرص عودتهم إلى شبه معدومة.أما السبب الثاني، فيرتبط برئيس الحكومة الحالي الذي يُعتبر مقربًا من بعض "نواب التغيير"، إذ يخشى هؤلاء تغييرا حكوميا يُضعف موقعهم سياسيًا ويجعلهم أمام تحدٍ جديد في إعادة التموضع والاستعداد للمرحلة المقبلة.