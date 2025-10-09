24
لبنان
توسّع تهريب السلاح عند الحدود
09-10-2025
|
01:45
أكدت مصادر مطلعة "أن عمليات تهريب السلاح عبر
الحدود السورية
توسعت بهدف التجارة واستخدامات متعددة أخرى. وهذا الواقع تسبب بفوضى واسعة على الحدود، حيث بات من شبه المستحيل ضبط أي عملية إدخال للأسلحة أو مراقبة مساراتها بشكل كامل".
واوضحت المصادر"أن هذا المشهد دفع الى تكثيف الاتصالات اللبنانية-
السورية
والتنسيق المشترك لضبط الوضع ومنع تفلت الامور اكثر".
المصدر:
لبنان 24
