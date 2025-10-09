في بليدا.. إصابة شخص بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب

Advertisement

انفجر جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة بليدا ما ادى الى جرح احد موظفي البلدية اثناء قيامه بجولة على ورش رفع ركام البيوت المدمرة وتم نقله الى للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة " ".