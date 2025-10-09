Advertisement

لبنان

في بليدا.. إصابة شخص بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب

Lebanon 24
09-10-2025 | 02:14
انفجر جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة بليدا ما ادى الى جرح احد موظفي البلدية اثناء قيامه بجولة على ورش رفع ركام البيوت المدمرة وتم نقله الى مستشفى غندور للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعلم ان اصابته مستقرة حيث اصيب بيديه. 
 
