25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
09-10-2025
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صفحة Lebanese Daily Weather المُتخصصة بأحوال الطقس أن أمطارا متفرقة هطلت ليلة أمس، وكانت غزيرة في بعض المناطق، خصوصًا الساحلية منها، حيث تركزت بشكل ملحوظ على طول الخط الساحلي السوري كدرجة أولى، ثم امتدت إلى الساحل اللبناني وباقي المناطق.
Advertisement
وأضافت: "يستمر الطقس على حاله حتى مساء اليوم الخميس مع اتساع رقعة الهطولات لتشمل مناطق إضافية حيث ستشتد الأمطار في الساعات المقبلة، يترافق ذلك مع نشاط في الرياح
الجنوبية الغربية
أحيانًا وانخفاض في درجات الحرارة.
كما يُتوقع تساقط ثلوج خفيفة وعابرة على الجبال العالية، مع بقاء بعض المناطق خارج نطاق الفعالية الجوية.
وتشتد الفعالية الجوية من حين لآخر قبل أن تنحسر مساء اليوم الخميس، لتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الموسمية مع نهاية عطلة الأسبوع، وفق ما أشارت الصفحة.
ويتأثر
لبنان
بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال
غرب تركيا
.
مواضيع ذات صلة
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يصل عصر اليوم.. هذه آخر أخبار المنخفض الجوي الأول الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
يصل عصر اليوم.. هذه آخر أخبار المنخفض الجوي الأول الذي سيضرب لبنان
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوبية الغربية
daily weather
غرب تركيا
خط الساحل
مركز شمال
شمال غرب
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
Lebanon 24
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
04:27 | 2025-10-09
09/10/2025 04:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
Lebanon 24
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
04:25 | 2025-10-09
09/10/2025 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
04:21 | 2025-10-09
09/10/2025 04:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
Lebanon 24
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
04:18 | 2025-10-09
09/10/2025 04:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
04:00 | 2025-10-09
09/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:27 | 2025-10-09
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
04:25 | 2025-10-09
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
04:21 | 2025-10-09
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
04:18 | 2025-10-09
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
04:00 | 2025-10-09
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
03:53 | 2025-10-09
عبر معبر العريضة.. عودة 166 عائلة سورية إلى بلادها
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24