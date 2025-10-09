الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد

Advertisement

ذكرت صفحة Lebanese Daily Weather المُتخصصة بأحوال الطقس أن أمطارا متفرقة هطلت ليلة أمس، وكانت غزيرة في بعض المناطق، خصوصًا الساحلية منها، حيث تركزت بشكل ملحوظ على طول الخط الساحلي السوري كدرجة أولى، ثم امتدت إلى الساحل اللبناني وباقي المناطق.وأضافت: "يستمر الطقس على حاله حتى مساء اليوم الخميس مع اتساع رقعة الهطولات لتشمل مناطق إضافية حيث ستشتد الأمطار في الساعات المقبلة، يترافق ذلك مع نشاط في الرياح أحيانًا وانخفاض في درجات الحرارة.كما يُتوقع تساقط ثلوج خفيفة وعابرة على الجبال العالية، مع بقاء بعض المناطق خارج نطاق الفعالية الجوية.وتشتد الفعالية الجوية من حين لآخر قبل أن تنحسر مساء اليوم الخميس، لتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الموسمية مع نهاية عطلة الأسبوع، وفق ما أشارت الصفحة.ويتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال .